-Obama'dan Gül'e Kurban Bayramı mesajı ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mesaj göndererek, Müslümanların Kurban Bayram'ını kutladı, Hac farizasını yerine getirenleri tebrik etti. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre eşi Michelle Obama ile birlikte Gül'e kutlama mesajı gönderen Obama, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm Müslümanlara ve kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getirenlere en içten dileklerini sunduklarını belirtti. Obama'nın mesajı şöyle: ''Dünyadaki 3 büyük dinin Hazreti İbrahim'e dayanan ortak köklerini hatırlatan Hac farizasını yerine getiren yaklaşık 3 milyon Müslüman arasında binlerce Amerikalı Müslüman olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Kurban Bayramı, Hacca gidenlerin yanı sıra tüm dünyadaki Müslümanların Allah ile olan bağları üzerinde düşündüğü ve oğlunu feda etmeye hazır olan Hazreti İbrahim'in anısına, ihtiyacı olanlara gıda bağışında bulunduğu bir bayramdır. Tüm dünyada pek çok Müslüman, kıtlık ve kuraklıktan mağdur olan Afrika boynuzu halkı gibi ihtiyaç içinde olanlara yaptığı yardımlarla ne kadar cömert olduğunu zaten göstermiştir. Farklı etnik köken ve ekonomik koşullara sahip pek çok kişinin farklılıklarını aşarak, daha yüce bir şeye odaklanabilmesi; çeşitliliğin Allah tarafından bağışlanan, kucak açmamız gereken bir kuvvet olduğunu göstermesi itibariyle tüm insanlık için bir ders niteliğindedir. Amerikan halkı adına Türkiye'deki ve tüm dünyadaki Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyoruz ve Hac ziyaretini tamamlayan hacıları tebrik ediyoruz.''