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Ekonomi

Obama’dan GM ve Chrysler'e ret

ABD yönetimi, GM ve Chrysler'ın yeniden yapılanma planlarını reddetti. Yönetim şartlı kısmi destek önerdi.

30 Mart 2009 03:00

ABD yönetimi, GM ve Chrysler'ın yeniden yapılanma planlarını reddetti. Yönetim şartlı kısmi destek önerdi. 

General Motors CEO'su istifa etti

ABD Başkanı Barack Obama ve eski bankacı Steve Rattner başkanlığındaki Otomotiv Komisyonu, General Motors ve Chrysler'ın sunduğu yeniden yapılanma planlarını ilave finansman talebi için yeterli ve uygun bulmadı. Şirketlere borçlarını iflas altında yeniden yapılandırmaya gidebilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Beyaz Saray otomotiv komisyonu başkanı eski yatırım bankacısı Steve Rattner'ın bu sert açıklaması, daha yumuşak bir yaklaşım bekleyen oto üreticileriyle GM yatırımcı ve alacaklılarını şaşırttı.

GM, borçlarından tamamıyla kurtulabilmek için 30 milyar dolarlık kaynak ararken, Obama yönetimi General Motors'un 30 milyar dolarlık kredi talebini reddederek yalnızca şirketin gelecek 60 günlük faaliyetlerini karşılayacak ve bu süre içinde yeniden yapılanabilmesi için kaynak aktarabileceğini belirtti.

ABD Yönetimi, her iki şirketin daha rekabetçi bir şekilde yapılanmalarını isterken Chrysler'a, Fiat ile birleşme görüşmelerini 30 gün içinde tamamlaması halinde, 6 milyar dolar verebileceğini bildirdi.

Bir yetkili, otomotiv çalışma komisyonu ile görüşen General Motors CEO'su Rick Wagoner'ın, komisyon başkanı Rattner'in talebiyle görevinden alındığını belirtti. Diğer yetkililer ise gelecek aylarda General Motors'da yöneticilerin çoğunun değiştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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