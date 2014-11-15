Obama’dan G20 liderlerine uyarı: Dünyayı sırtımızda taşıyamayız

Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenen G20 zirvesinde ABD Başkanı Barack Obama gelişmiş ülkelere istihdam uyarısı yaptı. Obama ABD'nin tüm dünyayı sırtında taşıyamayacağını belirtirken, G20 liderlerine "büyümeyi artırıp istihdam yaratmak için daha çok çalışın" mesajı verdi.

2014'ü yüzde 3'ün üzerinde büyüme ile kapatmasına kesin gözle bakılan ve ekim ayında işsizliğin yüzde 5.8'e düştüğü ABD'den dünyaya "siz de büyüyün ve istihdam yaratın" mesajı geldi.

ABD Başkanı Barack Obama G20 zirvesinde yaptığı konuşmada "Son birkaç yılda ABD tüm diğer gelişmiş ülkelerden daha fazla kişiye iş yarattı" diyerek Avrupa Birliği ve Japonya'yı eleştirirken "Amerika'nın tüm dünya ekonomisini sırtında taşıması beklenemez. Bu zirvede G20 ülkeleri alt yapıya daha fazla yatırım yapma ve istihdam yaratma sorumluluğunu taşıyor" diye konuştu.

Reformlar yüzde 2.1 büyüme getirecek

G20 ülkelerinin kendi ülkelerindeki yapacakları reformlarla en az 2 trilyon dolarlık bir büyüme ve milyonlarca yeni iş sözü vermesi bekleniyor. G20 zirvesinde dolaşan taslak metine göre liderler zorlu ekonomik koşullara vurgu yaparken önümüzdeki dönemde reformların yüzde 2.1'lik büyüme yaratabileceği konusunda anlaşıyor.

Dünyanın yüzde 85'i

G20 ülkeleri dünya ekonomisinin yüzde 85'ini temsil ediyor. Zirvede liderler altyapı yatırımlarını hızlandırma, finansal reformlar ve serbest ticaret konularını masaya yatırıyor. Obama zirve öncesinde yaptığı açıklamada ABD'nin sürdürülebilir, vatandaşlarca paylaşılacak ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ve ticaret ve yatırımların önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtmişti.