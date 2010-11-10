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Ekonomi

OBAMA'DAN G20 LİDERLERİNE MEKTUP SEUL (A.A)

10 Kasım 2010 17:23

-OBAMA'DAN G20 LİDERLERİNE MEKTUP SEUL (A.A) - 10.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, güçlü, istihdam yaratan ekonominin, ABD'nin küresel toparlanmaya en büyük katkısı olacağını bildirdi.  Obama'nın G20 liderlerine gönderdiği mektupta, Kongrenin ekonomiye yardımcı olacak adımları attığını belirtti.  ABD'nin güçlü büyümeyi yeniden sağlamak ve ekonomik dengesizlikleri düşürmek için kendi üzerine düşeni yaptığını ifade eden ABD Başkanı Obama, ''İstihdam yaratan, gelir ve harcamaları artıran güçlü toparlanma, ABD'nin küresel toparlanmaya yapacağı en büyük katkıdır'' dedi.  Obama, her ülkenin üzerine düşeni yapması durumunda, herkesin yüksek büyümeden faydalanabileceğini kaydetti.

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