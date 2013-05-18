Obama'dan Erdoğan'a 'Türk damgalı' hediye

ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye olarak Türk sanatçılar tarafından tasarlanan kristal Amerikan kartalı takdim etti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, üzerinde "Barack Hüseyin Obama" yazılı hat sanatı bir eser hediye ettiği Obama'nın, bu jeste, tezhip sanatıyla icra edilen ve lazerle kristal içine işlenmiş ABD'nin sembolü kartal armağanıyla karşılık verdiği öğrenildi.

ABD Başkanı Obama'nın Başbakan Erdoğan'a hediye ettiği Amerikan kartalını, iki Türk sanatçı Yunus Uslu ve Barış Taşer'in tasarladığı belirtildi.

ABD'nin Chicago kentinde sanat direktörü olarak çalışan Yunus Uslu ve endüstri tasarımcısı Barış Taşer, ABD Başkanı'nın Türk Başbakanı'na verdiği hediyenin kendilerine ait olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Yunus Uslu, Erdoğan'a verilecek hediyenin tasarımının gelişim sürecinde kendileriyle Chicago'daki Türk-Amerikan Topluluğu aracılığıyla irtibata geçildiğini söyledi. Uslu, iki ülke dostluğunu temsil edecek bir hediyenin tasarımı için bir Türk-Amerikan sanatçı arandığını öğrenmeleri üzerine söz konusu hediyeyi Barış Taşer ile hazırladıklarını ifade etti.

Chicago'da sanat direktörü olarak çalışan Yunus Uslu 11 yıldır, endüstri tasarımcısı, sanatçı Barış Taşer ise yaklaşık 30 yıldır ABD'de mesleğini icra ediyor.