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Dünya

Obama'dan Erdoğan'a: Müslümanları sakinleştir

ABD Başkanı Obama'nın, Libya'da başlayan olayların ardından Başbakan Erdoğan'a 'Müslümanları sakinleştir' mesajı gönderdiği ortaya çıktı

15 Eylül 2012 11:29

Beyaz Saray, Başbakan Erdoğan’ın Yalta’da yaptığı, İslam ülkelerinde Hz. Muhammed aleyhine çekilen film nedeniyle başlayan şiddet olaylarını kınadığı konuşmayı Erdoğan’dan ABD Başkanı Obama’nın rica ettiğini açıkladı.

Tolga Tanış'ın Hürriyet'teki haberine göre; Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, dün, “Şimdi Amerikalılar için bir arada olma vakti. Başkan, yönetime diplomatik unsurlardaki güvenliğin artırılması emri verdi. Ayrıca Mısır ve Libya Cumhurbaşkanları dahil birçok liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye’nin lideri Başbakan Erdoğan’a da, şiddete karşı yüksek sesle konuşması için yardımını istediği kişisel bir mesaj gönderdi. Ve sanırım Başbakan Erdoğan’ın bunu yaptığını gördünüz. Başkan da bu açıklamalara ve bu liderlerin kişisel olarak attıkları adımlara son derece minnettar” diye konuştu.

Carney, yaşanan durumun ABD politikalarına, ABD yönetimine ve Amerikan halkına karşı verilen bir cevap olmadığının anlaşılmasını isterken, bunun Yönetim olarak iğrenç bulduklarını ve kınanması gereken bir video nedeniyle olduğunu söyledi.

Washington’daki Türk Büyükelçiliği, Obama’nın Erdoğan’a ilettiği mesaj konusunda hiçbir yorumda bulunmayacaklarını belirtti. Beyaz Saray da mesajın hangi kanaldan iletildiğine açıklık getirmedi.

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