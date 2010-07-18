-OBAMA'DAN CUMHURİYETÇİLERE SUÇLAMA WASHİNGTON (A.A) - 18.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Senato'daki Cumhuriyetçileri işsizlik maaşı süresinin uzatılması ve küçük işletmelere kredilerin artırılmasıyla ilgili önlemleri engellemekle suçladı. Obama, haftalık radyo ve internet açıklamasında, Senato'da Cumhuriyetçi liderliğin ekonomideki toparlanmayı canlandıracak gündemdeki konuların oylanmasına ilişkin güçlükler çıkartarak, ''ekonomideki ilerlemeyi ve toparlanmayı'' engellediğini söyledi. ''Bu adımlar sadece resesyonun en fazla etkilediği kimseler için yapılan doğru şeyler değil, bunlar hepimiz için yapılan doğru şeyler'' diyen Obama, milletvekillerinin işsizlik maaşı süresini uzatmasının hem ahlaki hem de pratik bir yükümlülük olduğunu ifade etti. Cumhuriyetçileri, ''yıllardır rekor bütçe fazlalarını büyük bütçe açıklarına çeviren politikaların şampiyonluğunu yaptıktan sonra'' işsizliğe yol açan bir tutum izlemekle eleştiren Obama, milletvekillerine küçük işletmelere kredi verilmesi ve vergi muafiyetiyle ilgili paketi kendisine göndermesi çağrısında da bulundu. ABD'de Demokrat Parti milletvekilleri uzun süredir işsiz kalan işçiler için işsizlik maaşı süresinin uzatılması amacıyla haftalardır mücadele veriyor. İşsizlik maaşı süresiyle ilgili en son uzatma kararının Mayıs ayı sonunda dolması 2,5 milyon kadar kişinin bu ödemelerden yoksun kalmasına yol açmış bulunuyor. İşsizlik maaşı süresinin uzatılması için 34 milyar dolara ihtiyaç var.