Obama'dan başkanlık seçimlerine incelenme talimatı

ABD Başkanı Barack Obama’nın başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırı ve dış müdahale iddialarının araştırılması talimatını, Beyaz Saray İç Güvenlik ve Terörle Mücadele Danışmanı Lisa Monaco duyurdu.

Christian Science Monitor gazetesi tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Monaco, Obama’nın direktifi doğrultusunda ülkenin istihbarat kurumlarının seçimlere ilişkin iddiaları araştıracağını ve bir rapor sunacağını söyledi.

Monaco, söz konusu araştırmanın Obama’nın görevi bırakacağı 20 Ocak 2017’den önce tamamlanacağını belirterek, raporun Kongre ile de paylaşılacağını kaydetti.

Monaco, “Başkan (Obama), 2016 seçimlerinde neler yaşandığının tam olarak incelenmesi, bundan ders çıkarılması ve Kongrenin de aralarında bulunduğu bazı ilgili yerlere bildirilmesi için istihbarat kurumlarına talimat verdi.” ifadesini kullandı.