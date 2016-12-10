T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama'dan başkanlık seçimlerine incelenme talimatı

ABD Başkanı Obama’nın 2016 başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırı ve dış müdahale iddialarının araştırılması için talimat verdiği bildirildi

10 Aralık 2016 00:56

ABD Başkanı Barack Obama’nın başkanlık seçimlerine yönelik siber saldırı ve dış müdahale iddialarının araştırılması talimatını, Beyaz Saray İç Güvenlik ve Terörle Mücadele Danışmanı Lisa Monaco duyurdu.

Christian Science Monitor gazetesi tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Monaco, Obama’nın direktifi doğrultusunda ülkenin istihbarat kurumlarının seçimlere ilişkin iddiaları araştıracağını ve bir rapor sunacağını söyledi.

Monaco, söz konusu araştırmanın Obama’nın görevi bırakacağı 20 Ocak 2017’den önce tamamlanacağını belirterek, raporun Kongre ile de paylaşılacağını kaydetti.

Monaco, “Başkan (Obama), 2016 seçimlerinde neler yaşandığının tam olarak incelenmesi, bundan ders çıkarılması ve Kongrenin de aralarında bulunduğu bazı ilgili yerlere bildirilmesi için istihbarat kurumlarına talimat verdi.” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

obamaabdseçimbaşkanlıkinceleme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24