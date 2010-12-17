-OBAMA'DAN AMERİKAN YERLİLERİNE DESTEK WASHINGTON (A.A) - 16.12.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan yerlileriyle buluşmasında, ABD'nin "Birleşmiş Milletler (BM) Yerli Halklar Hakları Bildirisi"ne "gecikmiş desteğini" dile getirdi. ABD İçişleri Bakanlığında, ABD yönetimi ile 320'den fazla yerli Amerikan liderini bir araya getiren "Beyaz Saray Kabile Toplulukları Konferansı" düzenlendi. Obama, burada yaptığı konuşmada, Amerikan yerlileri ile ABD hükümeti arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Yerli Amerikalıların sağlık, eğitim ve altyapı sorunlarını çözme ve ekonomilerini geliştirme isteklerine işaret eden Obama, bunun hem Amerikan yerlileri, hem de Amerika'nın geneli için olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi. Bu konuda adımlar attıklarını belirten Obama, yeni stratejilerinden de bahsetti. Obama, yerli Amerikalıların yaşadıkları bölgelerdeki suç oranlarının yüksekliğine de dikkati çekerek, uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele için de işbirliği yapacaklarını kaydetti. -AMERİKAN YERLİLİLERİNİN HAKLARINA DESTEK- Obama'nın yerli Amerikalılar için en önemli açıklaması ise, "BM Yerli Halklar Hakları Bildirisi"ne desteğini dile getirmesi oldu. ABD'nin deklarasyona destek verdiğini belirten Obama, "ABD'nin federal olarak tanınan yerli kabilelerle hükümet düzeyindeki ilişkilerini geliştirme ve ABD'nin bu konudaki politikasını ilerletme taahhüdünün" altını çizdi. Obama, bildirideki yerli hakların kurumları ve kültürlerine saygıyı da içeren hususların hayata geçirilmesi için her zaman uğraş vermeleri gerektiğini kaydetti. BM bildirisi, yerli Amerikalılar gibi, bulundukları ülkenin yerlilerinin, kendi kaderini tayin etme, kültür ve mülkleri gibi konulardaki haklarını savunuyor. ABD, bu doktrini desteklemekten kaçınan birkaç ülkeden biriydi. Obama'nın BM deklarasyonuna olan bu desteği, ABD'nin bu konudaki pozisyonunda önemli ve anlamlı bir değişim olduğu anlamına geliyor. Deklarasyonun, resmi olarak bağlayıcı olmasa da, kayda değer düzeyde etik ve siyasi bir güce sahip olduğu ve Obama'nın yerli halkların tarih boyunca uğradığı eşitsizliklerin giderilmesi yolundaki çabalarını tamamlayıcı nitelik taşıdığı belirtiliyor. Ancak, bu deklarasyonun, yerli Amerikalılara olması gerekenden daha fazla özgürlük ve ekonomik güç vereceği yönünde eleştiriler de bulunuyor. -"ÇORAPLARINI VE AYAKKABILARINI TOPLAMAYAN ADAM"- Obama, başkanlık kampanyası döneminde Crow kabilesini ziyaret ettiğini ve burada kendisine "tüm topraklar boyunca insanlara yardım eden kişi" adının verildiğini hatırlattı. ABD Başkanı Obama, esprili bir dille, evine döndüğünde, yerli adını eşi Michelle Obama'ya söylediğinde eşinin kendisine, "Aslında adın, 'Çoraplarını ve ayakkabılarını toplamayan adam' olmalıymış" dediğini söyledi.