-Obama'dan "Filistin" mektubu SARAYBOSNA (A.A) - 04.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerine gönderdiği mektupta, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebini desteklememelerini istedi. ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı Philip T. Reeker, Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat üye Jelyko Komşiç, Boşnak üye Bakir İzzetbegoviç ve Sırp üye Neboyşa Radmanoviç'i ziyaret ederek Obama'nın mektubunu iletti. Obama'nın, mektubunda Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyelerinden, BM Güvenlik Konseyi'nde 11 Kasım'da yapılacak oylamada, Filistin'i desteklememelerini istedi. Filistin sorununun ilgili tarafların diyaloğu ve uzlaşması ile çözülmesi gerektiğini belirten Obama'nın, mektubunda ''dışarıdan yapılan girişimlerin durumu kötüleştirebileceğine'' yer verdiği kaydedildi. Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Başkanı ve Hırvat üye Jelyko Komşiç, yaptığı yazılı açıklamada, Barack Obama'dan bir mektup aldığını belirtti. Philip T. Reeker'in mektubu şahsen getirdiğini belirten Komşiç, mektubun içeriğiyle ilgili bilgi vermedi. Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Neboyşa Radmanoviç de gazetecilere yaptığı açıklamada, Obama'dan mektup aldıklarını söyleyerek, kendisinin İsrail tarafına verdiği destekten dolayı hem ülkesinde hem de dışarıdan eleştirilere maruz kaldığını, ancak kendisinin Bosna-Hersek'in yararı için çalıştığını savundu. Boşnak üye Bakir İzzetbegoviç ise Obama'nın mektubuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üye ülkesi arasında yer alan Bosna Hersek'in, Filistin'in BM'ye tam üyelik talebi konusunda 11 Kasım'da yapılacak oylamada vereceği karar büyük önem taşıyor. Bu kapsamda hem İsrail hem de Filistin Dışişleri Bakanları geçen hafta Saraybosna'yı ziyaret ederek Bosna-Hersek'in vereceği kararla ilgili görüş alış verişinde bulundu. Bosna-Hersek'in Filistin'in üyeliğine destek konusunda, Üçlü Devlet Başkanlığı'nın Boşnak, Sırp ve Hırvat üyeleri arasında ortak bir karar alınması gerekiyor. Ancak Sırp üye Neboyşa Radmanoviç, Filistin'in üyeliğine karşı çıkıyor.