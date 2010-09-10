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Dünya

OBAMA: "AMERİKA'NIN DÜŞMANI İSLAM DEĞİL"  WASHINGTON (A.A)

10 Eylül 2010 22:52

-OBAMA: "AMERİKA'NIN DÜŞMANI İSLAM DEĞİL"  WASHINGTON (A.A) - 10.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, "Amerika'nın düşmanı İslam değil, El Kaide ve diğer aşırı gruplardır" dedi.  Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen Obama, Florida'da bir rahibin Kur'an-ı Kerim yakma girişimine ve 11 Eylül terör saldırısı sonucu yıkılan ikiz kulelerin bulunduğu bölge yakınına cami inşa etme planlarına da değindi.  "Halk, ülkenin düşmanının İslam olmadığını, El Kaide ve aşırı grupların olduğunu anımsamalıdır" diyen Obama, Amerikalıların birbirine sırtını dönemeyeceğini, korku ve endişelerinin bölünmeye yol açmasına izin veremeyeceğini ifade etti. Obama, Amerikalılara, dinsel tolerans çağrısı yaptı.   Kur'an yakma girişiminde bulunan ve sonradan vazgeçtiğini açıklayan rahip konusuna da değinen Obama, böyle bir şeyin  "ABD'nin dış ilişkilerinde derin bir tahribata yol açacağını" söyledi. Obama, "Herhangi bir dinin kutsal metinlerini yakabileceğimiz düşüncesi, bu ülkenin temsil ettiği değerlere de aykırıdır" dedi. "Böyle bir şey, internet çağında bizlere tüm dünyada derin zararlar verir, bu, ciddiye almamız gereken bir durumdur" diyen Obama, yurt dışındaki ABD askerlerinin hayatını da tehlikeye atacak böyle bir girişime, "başkomutan" olarak sessiz kalmasının mümkün olamayacağını bildirdi.  El Kaide terör örgütünün lideri Usame bin Ladin'in durumuna ilişkin soruları da yanıtlayan Obama, Bin Ladin'in yakalanması meselesinin hala yüksek öncelikliler arasındaki yerini koruduğunu belirterek, terör örgütü liderinin yeraltında daha da derinlere çekildiğini ifade etti.  İsrail ve Filistin arasında bu ay ABD arabuluculuğuyla başlatılan barış görüşmelerine de değinen Obama, "Görüşmelerin zorlu geçeceğini biliyorum. Ama hem Filistinliler hem de İsrailliler, bir anlaşmaya ve birbirlerine ihtiyaçları olduğunu biliyorlar" diye konuştu. Obama, taraflar arasındaki barış görüşmeleri çerçevesindeki çabalarını devam ettireceklerini, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın haftaya bölgeye gideceğini söyledi.  Bu görüşmelerde, 1 yıl içinde anlaşmaya varılarak bağımsız Filistin devletinin kurulması hedefleniyor.

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