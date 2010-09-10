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Dünya

OBAMA YÖNETİMİ PAPAZ İLE DOĞRUDAN TEMASI DÜŞÜNÜYOR WASHINGTON (A.A)

10 Eylül 2010 01:12

-OBAMA YÖNETİMİ PAPAZ İLE DOĞRUDAN TEMASI DÜŞÜNÜYOR WASHINGTON (A.A) - 09.09.2010 - Amerikan yönetiminin, 11 Eylül 2010 tarihinde 200 adet Kur'an-ı Kerim yakacağını söyleyen papazla planından vazgeçmesi için bizzat temas kurmayı düşündüğü bildirildi. Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Geoff Morrell, bu olasılığın yönetimde tartışılmakta olduğunu belirtirken, bu yönde henüz bir karar alınmadığını söyledi. Bu arada, Amerikan Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayımlayarak, ABD'deki Kur'an-ı Kerim yakma planını protesto gösterilerine karşı tüm dünyadaki Amerikan vatandaşlarını uyardı. Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, köktendinci Hıristiyan grubun projesini Müslümanlara ve tüm dini özgürlükleri savunanlara karşı bir hakaret olarak niteledi. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de, insanları Kur'an-ı Kerim'i yakmaktan ziyade okumaya davet etti. Blair yayımladığı açıklamada, "Bir Hristiyan olarak, inanan olsun olmasın, Papaz Terry Jones'u bu projesinden vazgeçmeye çağıranlara katılıyorum" dedi. Planın sahibi köktendinci Hristiyan grubun internet sitesine erişim de, host şirketi tarafından kullanım koşullarına uyulmadığı için kapatıldığından imkansız hale geldi.

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