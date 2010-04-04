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Dünya

Obama, yoksul siyahların mahallesinde

ABD Başkanı ve ailesi, Paskalya bayramını Washington'ın en yoksul semtlerinden birinde, siyah cemaatin gittiği bir kilisede kutladı.

04 Nisan 2010 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama ve ailesi, Paskalya bayramını başkent Washington'ın en yoksul semtlerinden birinde, siyah cemaatin gittiği bir kilisede kutladı.


Obama, eşi Michelle ve kızları Malia ile Sasha, Paskalya dolayısıyla ayin için bu sabah Washington Anacostia semtindeki Allen Chapel Afrika Metodist Episkopal Kilisesi'ne gittiler.


Kilisenin papazı rahip Michael Bell, semtte geçen hafta dört kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmayla ilgili vaazının ardından, cemaate Başkan Obama ve ailesinin kilisede bulunduğu bilgisini verdi.


Rahip Bell, Başkan'ın mahalleyi ve kiliselerini ziyaretinin kendilerine büyük huzur ve teselli verdiğini söyledi.

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