Obama yine 'Meds Yeghern' dedi

T24 -

'Gösteriler normalleşme sürecini zora sokar'

'Açıklamayı esefle karşılıyoruz'

'ABD kükümeti soykırımı ilan edene kadar bize rahat yok'

Obama, yayımladığı açıklamada, "Bu ciddi anma gününde, 95 yıl önce başlayan 20. yüzyılın en büyük katliamlarından birini hatırlıyoruz. Tarihin bu karanlık anında, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde 1.5 milyon Ermeni katledilmiş ya da ölüme yürümüştü" dedi.Bu günün, "bu korkunç olayların üzerinde düşünme ve ders çıkarma günü olduğunu" ifade eden Obama, 1915 olaylarına ilişkin görüşlerini tutarlı bir biçimde ifade ettiğini ve bu tarihe ilişkin görüşünün değişmediğini açıklamasında bir kez daha tekrarladı.Obama, "gerçeklerin tam, samimi ve adil biçimde ortaya çıkarılmasının herkesin yararına olduğunu" belirterek, "Meds Yeghern (büyük felaket) Ermeni halkının tarihinde yıkıcı bir bölüm ve onun anısını, öldürülenlerin onurlandırılması adına canlı tutmalıyız ve böylece geçmişin ağır yanlışlarını tekrarlamayız" ifadesini kullandı."1915 yılında Ermenileri kurtaran Türkleri selamladığını" kaydeden Obama, "bu acılı tarih konusunda Türkler ile Ermeniler arasında ve Türkiye içindeki diyaloğun kendisini cesaretlendirdiğini" dile getirdi.Obama, şunları kaydetti:"Türk ve Ermeni halkları, birlikte, ortak tarihlerini ve ortak insanlıklarını kabul ettikleri zaman daha güçlü olacaklar. 1915'in insaniyetsizliğiyle yüzleşirken bile, Ermeni halkının fevkalade ruhundan ilham aldık. Hiçbir şey Meds Yeghern'de (büyük felaket) öldürülenleri geri getiremese de Ermenilerin son 95 yıl boyunca dünya genelinde yaptığı katkılar, Ermeni halkının gücü, azmi ve cesaretinin vasiyeti olarak duruyor.""Ermeni halkının yılmaz ruhunun, onları yok etmeye kalkışanların üzerinde kalıcı bir zafer" olduğunu ifade eden Obama, "birçok Ermeni'nin 1915 yılının korkunç olaylarından kurtulanlar olarak ABD'ye geldiklerini, nesiller boyunca Ermeni kökenli Amerikalıların, ABD toplumunu zenginleştirdiğini, ekonomisini destekledikleri ve demokrasisini güçlendirdiğini" ifade etti.Obama, "Ermenilerin güçlü gelenek ve kültürünün, daha iyi bir gelecek inşa etmek için dünya toplumuyla ortaklık kurarak, uluslar topluluğunun bir parçası haline gelen yeni bir cumhuriyetin temeli olduğunu" vurgulayarak, "Bugün, bu karanlık geçmişi aşan ve gelecek için bize umut veren katkılarından dolayı, derin takdirle 1915'in çok kötü olaylarını anmak için onlarla ve her yerdeki Ermenilerle birlikte duruyoruz" dedi.Başbakan Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği teklifi için bulunduğu TBMM'de ABD Başkanı Obama'nın gerçekleştirdiği konuşmayla ilgili olarak "ABD yönetimi bakışımızı hassasiyetle değerlendirdi" ifadelerini kullandı.Başbakan Erdoğan, 1915 Olaylarını anma günü nedeniyle gerçekleştirilen gösterilerle ilgili olarak, "Gösteriler uluslararası ahlak kurallarını çiğnemeye yönelik, normalleşme sürecini zora sokar" yorumunda bulundu.Obama'nın 24 Nisan konuşmasının ardından Başbakan Erdoğan'ın yorumları sonrası Dışileri Bakanlığı'da konuşmayı değerlendirdi.Açıklamayla ilgili "hatalı ve tek yanlı bakış" ifadeleri kullanılırken, 3'üncü ülkeleri siyasi saiklerle hüküm verme yetkisi olmadığı belirtildi.Dışişleri Bakanlığı'ndan Obama'nın 24 Nisan ilgili yapılan açıklamanın tam metni şöyle:"ABD Başkanlarının her yıl 24 Nisan günü yaptıkları yazılı açıklamalar Başkan Obama tarafından bu yıl da tekrarlanmıştır.Hatalı ve tek yanlı bir siyasi bakış açısını yansıtan sözkonusu açıklamayı esefle karşılıyoruz.Tarihsel gerçeklerin en büyük düşmanı öznel hafıza kayıtlarıdır. Hiçbir ulus bir diğerine kendi hafıza kayıtlarını dayatamaz.Üçüncü ülkelerin de Türk-Ermeni ilişkilerinin tarihi konusunda siyasi saiklerle hüküm verme hak ve yetkileri yoktur."ABD Temcilciler Meclisi Başkanı Nancy Peloci, 22 Nisan'da gerçekleştirdiği konuşmasında "Amerikan hükümeti daha yüksek sesle 'soykırım' olduğunu ilan edene kadar bize rahat yok" ifadelerini kullanmıştı.