Obama: Yıl sonuna kadar Musul geri alınacak

ABD Başkanı Barack Obama, Musul'un IŞİD'ten mutlaka geri alınacağına inandığını belirterek, "Bu yıl sonuna kadar Musul'un geri alınacağından eminim" dedi.

Obama, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile New York'ta BBirleşmiş Milletler'in 71. Genel Kurulu görüşmelerinden önce ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İbadi ile en son bir yıl önce yüz yüze görüştüğünü hatırlatan Obama, bu süreçte Irak halkı ve güvenlik güçlerinin IŞİD ile mücadelede büyük bir ilerleme kaydettiğini vurguladı.



NTV'nin haberine göre, Obama, Irak'ın koalisyon üyesi ülkelerle koordinasyon halinde çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.



Musul'un IŞİD'ten geri alınması için yapılacak operasyonla ilgili İbadi ile görüştüklerini aktaran Obama, "Bu yıl sonunda Musul'la ilgili daha ileri adımları göreceğimizi ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Musul'un geri alınacağından eminim"





Obama, bu operasyon kapsamında ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin, Irak güvenlik birimleri ve Peşmerge unsurlarının ortak koordinasyonu ile Musul'un geri alınacağından emin olduğunu ifade etti.



Sadece Musul'un geri alınması değil, bu gerçekleştikten sonra kentin onarımı ve sakinlerinin güvenliği için atılması gereken adımlara da hazırlık yaptıklarını bildiren Obama, "Yerlerinden olmuş halka gıda, barınma ve acil insani yardım anlamında gerekenleri temin edeceğiz." diye konuştu.



Irak'ta IŞİD ile mücadele kapsamında hala atılması gereken birçok adım olduğuna işaret eden Obama, gerekli kaynakların sağlanması için Kongre'ye başvuracaklarını ve diğer ülkelerin desteğini isteyeceklerini sözlerine ekledi.



İbadi de terör örgütü IŞİD'in sadece Irak için değil, tüm dünya için büyük bir tehdit olduğuna dikkati çekti.



Musul'un kurtarılması çalışmalarına değinen İbadi, "İki yıl önce Bağdat'ı geri almak için IŞİD'le savaşıyorduk, bugün ise onların (Irak'taki) son kalesi Musul'u almak için savaşıyoruz." açıklamasını yaptı.



Başbakan İbadi, birkaç ay içinde Musul'u IŞİD'ten kurtarmayı ümit ettiklerini anlattı.



ABD ve koalisyon üyesi diğer ülkelerin desteğinin çok önemli ve değerli olduğunu söyleyen İbadi, "Bundan sonra IŞİD gibi terör gruplarının genç insanları aralarına katmasına nasıl engel oluruz sorusuna cevap aramalıyız." ifadesini kullandı.



IŞİD'e katılmak için dünyanın en az 100 ülkesinden insanların Ortadoğu'ya geldiğini ve bu kişilerin bazılarının orta veya üst gelir gruplarına mensup olduğunu kaydeden İbadi, dünyanın büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu belirtti.



Irak'ı ve Iraklıları bir araya getirmenin kendi işi olduğunu ve bunun için çalıştığını anlatan İbadi, ülkesinde birinci sınıf, ikinci sınıf vatandaş ayrımı olmadığını, herkesi birinci sınıf Irak vatandaşı kabul ettiklerini vurguladı.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunan Obama, toplantılar için gelen çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşme yapıyor.