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Dünya

Obama ve yardımcısından Beyaz Saray 'selfie'si

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da selfie'nin yasaklanabileceği iddia edilmişti ancak Obama, yardımcısı ile çekildiği 'selfie' fotoğrafını Beyaz Saray'ın Instagram hesabından paylaştı

18 Nisan 2014 10:15

ABD Başkanı Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Beyaz Saray'ın Instagram hesabından paylaşılan selfie fotoğrafı herkesi şaşırttı.

Dünya siyasetinin en güçlü isimleri, makam aracının içinden çekildiği anlaşılan karede iki sıkı dost gibi. Üstelik yüzlerindeki kocaman gülümsemeyle.

Oysa daha geçtiğimiz haftalarda CBS kanalının bir programına konuk olan Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Dan Pfeiffer, Beyaz Saray'da selfie'nin tamamen yasaklanabileceği sinyalini vermişti. Pfeiffer ayrıca Başkan’la ‘selfie’ çektirmeye de izin verilmeyebileceğini belirtmişti. Gerekçe ise Obama ile selfie çekip bunu sosyal medyada paylaşan beyzbol oyuncusu David Ortiz'in bir telefon firmasıyla reklam anlaşması imzalamış olduğunun ortaya çıkmasıydı.

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