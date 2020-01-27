Obama ve Trump'tan NBA efsanesi Kobe Bryant için başsağlığı mesajları

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44. ABD lideri Barack Obama ve mevcut Başkan Donald Trump, dün California'da bir helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol tarihinin en başarılı oyuncularından Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı hakkında Twitter üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

Ölüm haberi yayıldıktan kısa süre sonra "bu korkunç bir haber" yazan Trump, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, "Kobe Bryant gerçekten tüm zamanların en iyi basketbol oyuncularından biri olmasına rağmen hayatına yeni başlıyordu. Ailesini çok seviyordu ve gelecek hakkında çok tutukuluydu. Güzel kızı Gianna'nın da hayatını kaybetmesi bu anı daha da yıkıcı yapıyor. Melania ve ben, Vanessa ve güzel Bryant ailesine içtenlikle başsağlığı diliyoruz. Tanrı sizinle olsun" yazdı.

Eski ABD Başkanı Obama da yayımladığı mesajda, "Kobe parkede bir efsaneydi ve en az o kadar manalı olabilecek bir ikinci perdeye daha yeni başlıyordu. Gianna'nın hayatını kaybetmesini bizim gibi anne ve babalar için daha da üzücü. Michelle ve ben bu düşünülemez günde Vanessa ve tüm Bryant ailesine sevgi ve dualarımı gönderiyorum" ifadelerini kullandı. Obama'nın paylaşımını 2 milyon 500 bin kişi beğendi.

41 yaşındaki Kobe Bryant, dün Los Angeles Lakers'ın Philadelphia 76ers ile oynadığı maç dönüşünde kendine ait Sikorsky S-76 tipi helikopteriyle geçirdiği kazada kurtulamadı. Bryant'la beraber helikopterde bulunan kızı Gianna da hayatını kaybetti.