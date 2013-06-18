Obama ve Putin, Suriye müzakeresi konusunda anlaştı

ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G8 zirvesinde biraraya geldi. Suriye'deki durumla ilgili farklı düşünen iki lider, tarafları müzakere masasına oturtmak konusunda ise anlaştı.



İngiltere'nin dönem başkanlığını yürüttüğü G8 zirvesi Kuzey İrlanda'da başladı.

İki gün sürecek zirvede, dünyanın en büyük ekonomisine sahip 8 ülkenin lideri ilk olarak küresel ekonomi ve Suriye'yi konuşacak.

Bu kapsamda, ABD Başkanı Barack Obama ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin biraraya geldi. Toplantıdan, Suriye konusundaki görüş ayrılıklarının sürmesine karşın, bu ülkedeki tarafları gelecek ay Cenevre'de yapılması planlanan uluslararası toplantıda müzakere masasına oturmaya ikna etmeye çalışılması kararı çıktı.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD ile Suriye konusundaki görüşlerinin örtüşmediğini ancak Suriye'de bir çözüm bulmak için çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Putin, "Suriye'deki sorunu barışçıl bir şekilde çözmek amacıyla tarafları uluslararası Cenevre konferansında müzakere masasına getirmek için çalışmaya karar verdik" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama da Suriye konusunda Rusya ile "farklı bir bakış açıları olduğunu" ifade etti ancak her iki ülkenin de Suriye'deki şiddete son vermek istediğini dile getirdi.



Gündem Suriye



Bu arada G8 liderleri bu akşam verilen çalışma yemeğinde de Suriye'yi görüşüyor. ABD, Suriyeli muhalifleri silahlandırma kararı alırken, Rusya'nın Esad rejmine desteği sürüyor. İngiltere ise, muhaliflere silah sağlama seçeneğini ihtimal dışı bırakmıyor ve Fransa ile birlikte Suriyeli muhaliflere yönelik silah ambargosunun hafifletilmesi kararını destekliyor.



Kimler katılıyor



İngiltere Başbakanı David Cameron'ın ev sahipliği yaptığı zirveye, ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Stephen Harper, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İtalya Başbakanı Enrico Letta, AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso katılıyor.