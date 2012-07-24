Obama ve Putin, Esed'i kimyasal silah kullanmaması için uyardı

ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye’yi kimyasal silah kullanmaması konusunda uyardı.

Seçim kampanyasına devam eden Obama, Amerika’nın Reno kentinde yaptığı konuşmada tüm dünyanın gözlerinin Suriye üzerinde olduğunu kaydetti. Obama, Suriye devlet başkanı Beşar Esad’ın zehirli gaz ve diğer kimyasal maddeleri kullanması durumunda sorumlu tutulacağını vurguladı.

Suriyeli yetkililer de kimyasal silahları sadece yabancı bir saldırıya karşı kullanacağını asla kendi halkını hedef almayacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cihad Makdissi Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Suriye ordusunun kimyasal silah stoklarını güvenli biçimde koruduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Esad rejiminin yıkılması konusunda Suriye’nin kimyasal silah stoklarının militanların eline geçmesinden kaygı duyduklarını açıkladı. Netanyahu, Hizbullah ve İslamcı militanların kimyasal silahları ele geçirmesi durumunda İsrail ordusunun harekete geçeceğini belirtti.

Bu arada, Şam ve Halep’te askerlerle isyancılar arasında çatışmalar devam ediyor.