Obama ve Merkel: Halep’e saldırılar barbarca

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Obama ve Merkel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider yaptıkları görüşmede Rusya ve Suriye yönetiminin Suriye'de şiddetin sona erdirilmesi ve işgal altındaki bölgelere Birleşmiş Milletler yardımlarının gönderilmesinde "özel bir sorumluluk” taşıdığı konusunda hemfikir oldu. Halep kentinin muhaliflerin elindeki doğu bölümüne düzenlenen ağır hava saldırıları da "barbarca” olarak nitelendirildi.

Suriye'de ABD-Rusya mutabakatına dayanan ateşkes yaklaşık 10 gün önce sona erdi. Ateşkesin bitmesiyle Suriye Ordusu Rusya'nın da hava desteğiyle Halep'e büyük bir harekat başlattı. Kentin Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana en ağır hava saldırılarına uğradığı belirtiliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği rakamlara göre ateşkesin bitmesinden bu yana Halep'te yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti. BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in verdiği rakamlara göre geçen cuma gününden bu yana hava saldırılarında 96 çocuk öldü, 223 çocuk yaralandı. Halep'in abluka altındaki kesiminde 300 bin kişinin yaşadığı ve bölgede sadece 30 doktorun görev yaptığı gelen bilgiler arasında. Gıda, su ve tıbbi malzemelere acil ihtiyaç var. Sivillerin kentten kaçış yolları ise kapalı durumda.

Merkel Putin ile de görüştü

Berlin'de bir hükümet sözcüsünün verdiği bilgiye göre Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Kentteki insani durum nedeniyle "son derece kaygılı” olduğunu ifade eden Merkel, Putin'den sivil halkın durumunu düzeltmek için mümkün olan tüm girişimlerde bulunmasını istedi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre de Putin görüşmede ABD'nin ılımlı muhaliflerle teröristleri birbirinden ayırma noktasında yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Putin Moskova'nın istikrarlı bir ateşkes ve insani durumun iyileştirilmesi konusunda girişimlerde bulunacağını söyledi.

Halep'e saldırıların sürmesi üzerine ABD, Rusya'yı Suriye'de yeni bir ateşkes için görüşmeleri kesmekle tehdit etmişti.

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Reuters, DPA / EC, BÖ