Obama ve McCain en fazla vergiler konusunda çatışıyor

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat Barack Obama ile Cumhuriyetçi John McCain'ın ekonomi politikaları konusunda en büyük tartışma vergi yaklaşımı üzerinde yoğunlaşırken, ABD'yi ve dünyayı sarsan finans krizinin McCain'e büyük zarar verdiği gözlendi.



McCain, partisinin kongresinin yapıldığı eylül başında anketlerde öne geçerken, o sıralarda patlak veren küresel finans krizi, kamuoyunda Cumhuriyetçi Başkan George Bush'a karşı büyük tepkiler ortaya çıkmasına yol açtı.



McCain de Bush gibi Cumhuriyetçi olduğu için, krizden sorumlu olduğu düşünülen Bush yönetimine yönelen tepkiler, "faturanın McCain'e kesilmesine" neden oldu.



Eylül ortalarından bu yana anketlerde düşüşe geçen McCain, ağırlıkla finans krizi yüzünden bir daha durumunu düzeltemedi.



Ayrıca yönetimin finans sektörünü kurtarma amacıyla hazırladığı 700 milyar dolarlık paket, McCain'in verdiği desteğe karşın, Temsilciler Meclisindeki ilk denemede ağırlıkla Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedildi.



Bu da McCain'in, kendi partisinin milletvekillerince bile önemsenmediği izleniminin yayılmasına yol açtı ve kampanyanın geriye kalan bölümünde McCain'e zarar verdi.



Kampanya giderek ekonomi üzerinde yoğunlaşırken Demokrat Obama, McCain'in Bush'un devamı olduğu tezini ısrarla işledi ve bu girişimin başarılı olduğu gözlendi.



Obama, kampanyasında, geliri yılda 200 bin doların altında olanların vergilerini azaltacağı, yılda 250 bin doların üzerinde olanlarınkini ise artıracağı sözünü verdi. Obama, McCain'i, sadece büyük şirketlerin ve nüfusun yüzde 1'ini oluşturan en zengin kesimin vergisini azaltmak istemekle eleştirdi.



Bütün kesimlerin vergisinin azaltılmasından yana olduğunu dile getiren McCain ise, Obama'nın vergi planının küçük yatırımcıları çok kötü durumda bırakacağını savundu ve bu iddiası bazı seçmenlerden ilgi gördü.



Hem Obama, hem de McCain, finans sektörüne bazı denetlemelerin getirileceği sözünü verdi.



McCain, seçilirse devlet harcamalarını donduracağını duyurarak, rakibi Obama'nın harcamaları artıracağını savundu. Obama ise gereksiz ve işe yaramayan programları durdurarak tasarruf sağlayacağını ifade etti, ancak ayrıntı vermedi.



McCain, Obama'yı "refahın paylaştırılmasına" çalışmak ve dolayısıyla "sosyalist ve aşırı solcu" olmakla da suçladı. Ancak Obama, bu iddiaları "saçma" olarak nitelendirdi.



Obama, yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde yoğunlaşma sözünü verirken, McCain, kıyı bölgelerinde petrol aramalarını artıracağı ve nükleer enerjiye ağırlık vereceğini söyledi.

