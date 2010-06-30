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Dünya

Obama ve Kral Abdullah Ortadoğu barışı için bastıracak

Barack Obama ve Suudi Kralı Abdullah Ortadoğu barışı için baskı yapma konusunda anlaştı.

30 Haziran 2010 03:00

T24- ABD Başkanı Barack Obama ve Suudi Arabistan Kralı Abdullah Ortadoğu barışı için cesurca baskı yapma konusunda anlaştı.


Obama Beyaz Saray’daki görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Filistin devletinin kurulması ve barışın sağlanması için çabaların devam etmesi gerektiğini söyledi. Dünkü görüşme iki lider arasındaki üçüncü görüşmeydi.


Obama, Suudi Kral ile Afganistan ve Pakistan’daki son durum ve İran’ın nükleer programı meselelerini de ele aldıklarını söyledi.


Suudi Arabistan, Şii İran’ın nükleer silah programı hakkında Batı’yla aynı kaygıları paylaşıyor. Ancak Suudi liderler ekonomik yaptırımların, Tahran’ın nükleer programını durduramayacağı görüşünde.


Bu arada daha erken saatlerde bir açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman bağımsız bir Filistin devletinin 2012 tarihine kadar kurulmasının mümkün olmadığını söyledi. Uluslar arası müzakereciler Filistin devletinin 2012’ye kadar kurulmasını istiyor.


Başkan Obama İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da 6 Temmuz’da görüşecek.

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