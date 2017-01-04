Obama ve Erdoğan telefonda görüştü

ABD Başkanı Barack Obama ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Obama hem Reina saldırısında hem de Kayseri saldırısında hayatını kaybedenler için Erdoğan'a taziyelerini iletti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki lider arasındaki görüşmede Obama'nın, Suriye'de başlayan ateşkes ve hazırlıkları devam eden barış görüşmeleri için Türkiye'nin gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ise "İki lider, görüşmede, terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı" haberini geçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede kaydedilen son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Obama, bu konuda Türkiye ve ABD'nin sürekli yakın iş birliği halinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldı" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin El Bab kentinde yoğunlaşan Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili açıklamalarında hem ABD'yi hem de NATO'yu eleştirmişti.

IŞİD'in elinde bulunan El Bab'ın Türk ordusu ve Suriyeli muhaliflerce kuşatıldığını ifade eden Erdoğan, geçen hafta yaptığı bir konuşmada "El Bab'da ne NATO ne de müttefiklerimizin desteğini gördük. NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Bunu yutmamız mümkün değil" demişti.

ABD daha önce yaptığı açıklamalarda Fırat Kalkanı'nın 'Türkiye'nin bireysel insiyatifi' olarak nitelemiş ve operasyonlara IŞİD karşıtı koalisyonun destek vermediğini belirtmişti.

Obama ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinden saatler önceyse, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, koalisyon uçaklarının El Bab'da Türkiye'ye destek uçuşu yaptığını açıklamıştı.

Cook, bu uçakların herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini belirtti ve "Anladığım kadarıyla Türk güçlerine ateş açılınca bir destek çağrısı geldi ve koalisyon uçakları uçuşlar gerçekleştirdi" dedi.