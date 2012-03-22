Obama ve Erdoğan Güney Kore'de görüşecek

T24 - Başbakan Erdoğan ve ABD Başkanı Obama, Nükleer Güvenlik Zirvesi için gidecekleri Güney Kore'de ikili görüşme yapacak. Görüşmede nükleer güvenlik konularının yanı sıra Suriye, İran ve diper bölgesel güvenlik meseleleri ele alınacak.

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Nükleer Güvenlik Zirvesi için gideceği Güney Kore'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacağı bildirildi.

Obama'nın Güney Kore programıyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Ben Rhodes, Başkan Obama'nın Güney Kore'de yapacağı ikili temaslar kapsamında 25 Mart'ta Başbakan Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

Rhodes, bu görüşmenin, Obama'ya, Başbakan Erdoğan ile ''Nükleer Güvenlik Zirvesi gündeminin yanı sıra, Suriye'de demokrasiye yönelik dönüşüme olan ortak bağlılıkları, Ortadoğu ve Kuzey Afrika boyunca ekonomik ve siyasi reformlara verdikleri destek ve İran ile diğer bölgesel güvenlik konularının da aralarında yer aldığı bir dizi bölgesel güvenlik meseleleri üzerinde yakın istişareye devam etme fırsatı sağlayacağı'' kaydetti.