Obama ve Erdoğan Gülen’i görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan

açıklamada, Başkan Barack Obama ile Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın telefonda görüştükleri belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, iki

liderin Türk hükümetinin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in

durumunu da ele aldıklarını kaydetti.

Sözcü, Türkiye'nin Fethullah Gülen ile ilgili dosyaları elektronik ortamda

gönderildiğini, dosyaların

yetkililerce incelemeye devam ettiğini belirtti. Josh

Earnest,

Türkiye'den gelecek resmi iade talebinin iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde

değerlendirileceğini kaydetti.

"Demokratik değerlere saygı gösterilmeli"

Beyaz Saray Sözcüsü, telefon

görüşmesinde Obama'nın Erdoğan'a darbe girişimi

soruşturmasına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ilettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Obama'nın demokratik değerlere saygı gösterilmesini gerektiğini

vurguladığı da ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marc Toner de Türk hükümetinin

belgelerin ellerine

ulaştığını ve incelemeye aldıklarını açıkladı.

