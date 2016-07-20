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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

Obama ve Erdoğan Gülen’i görüştü

Türkiye'deki darbe girişimi sonrası ABD Başkanı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez telefonla görüştü.

20 Temmuz 2016 01:29

Beyaz Saray'dan yapılan
açıklamada, Başkan Barack Obama ile Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın telefonda görüştükleri belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, iki
liderin Türk hükümetinin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Fethullah Gülen'in
durumunu da ele aldıklarını kaydetti.
Sözcü, Türkiye'nin Fethullah Gülen ile ilgili dosyaları elektronik ortamda
gönderildiğini, dosyaların
yetkililerce incelemeye devam ettiğini belirtti. Josh
Earnest,
Türkiye'den gelecek resmi iade talebinin iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde
değerlendirileceğini kaydetti.
"Demokratik değerlere saygı gösterilmeli"
Beyaz Saray Sözcüsü, telefon
görüşmesinde Obama'nın Erdoğan'a darbe girişimi
soruşturmasına yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ilettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Obama'nın demokratik değerlere saygı gösterilmesini gerektiğini
vurguladığı da ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marc Toner de Türk hükümetinin
belgelerin ellerine
ulaştığını ve incelemeye aldıklarını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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