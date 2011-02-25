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Obama ve Erdoğan dünyanın Libya'ya müdahalesini konuştu

Obama, Başbakan Erdoğan'la telefonla Libya'daki son durumları konuştu. Liderler, olaylardan Libya Kaddafi'yi sorumlu tuttu.

25 Şubat 2011 02:00


T24- ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla Libya'daki son durumları konuştu. Liderler, olaylardan Libya lideri Muammer Kaddafi'yi sorumlu tuttu.

 Libya'da köşeye sıkışan Kaddafi'nin ne yapacağı merakla beklenirken, ABD Başkanı Barack Obama'nın diplomasi trafiği sürüyor.

ABD Başkanı, bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda Libya'yı görüştü.

Reuters, iki liderin çıkan olaylardan Kaddafi'yi sorumlu tuttuğunu duyurdu. Erdoğan ve Obama, Libya'ya insani yardım konusunda da anlaşmaya vardı.

Obama'nın telefonda görüştüğü isimler arasında İngiltere ve Fransa liderleri de var.

Reuters'ın dünyaya geçtiği haberde telefon trafiğini Beyaz Saray açıkladı.

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