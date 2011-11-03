Obama ve Erdoğan böyle sarıldı

T24 -

Dünyanın önde gelen 20 ekonomisinin oluşturduğu G-20 Zirvesi, dönem başkanı Fransa'nın güneyindeki Cannes kentinde başladı. İki gün sürecek zirvede Türkiye'yi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temsil edecek.Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, zirve öncesi liderleri, toplantının yapılacağı festival sarayının kapısında karşıladı. Toplantının ilk oturumunda, ''küresel ekonomik durum, büyüme ve istihdam için eylem planı'' masaya yatırıldı. Bu oturumun başlamasından önce ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek bir müddet sohbet etti.