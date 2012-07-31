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Obama ve Erdoğan acil görüşmede ne konuştu?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili ABD Başkanı Barack Obama'yla telefonla görüştü.

31 Temmuz 2012 13:31

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın, telefon görüşmesinde, Suriye'de demokratik bir geçiş sürecini desteklemek için ABD ve Türkiye'nin birlikte çalışması için yetkililerin yakın temas halinde olmalarını kararlaştırdıkları bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan ile ABD Başkanı Obama arasında 36 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede, Beşşar Esad'in yönetimden ayrılması ve Suriye halkının meşru taleplerinin karşılanması da dahil Suriye'deki siyasi geçiş sürecini hızlandırmaya yönelik çabaların koordinasyonunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İki lider, son olarak Halep'te de görüldüğü üzere, Suriye rejiminin kendi halkını hedef alan saldırılarından ve rejimin vahşeti yüzünden Suriye'de insani koşulların kötüleşmesinden giderek daha fazla endişe duyduklarını ifade etmişlerdir.

Başbakan Erdoğan ve Başkan Obama, ülkelerinde yerlerinden edilen, Türkiye'ye ve komşu ülkelere kaçmak zorunda kalan Suriyelilere yardıma yönelik çabaları koordine etme konusunda da mutabık kalmışlardır.

İki lider, Suriye'de demokratik bir geçiş sürecini desteklemek için ABD ve Türkiye'nin birlikte çalışması için yetkililerin yakın temas halinde olmalarını kararlaştırmışlardır.

Başbakan Erdoğan, görüşme sırasında, Colorado'da yaşanan trajedide hayatlarını kaybedenler için taziye dileklerini de iletmiştir.”

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