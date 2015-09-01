Obama vahşi doğada üç gün geçirecek

ABD Başkanı Barack Obama, ünlülere solucan yedirmesiyle tanınan, hayatta kalma uzmanı ve televizyon programcısı Bear Grylls ile birlikte Alaska’nın el değmemiş bölgelerinde üç gün geçirerek, vahşi doğayla mücadele edecek.

DHA’nın NBC’den aldığı habere göre, “İşbirliği, Yenilik, Angajman ve Dirençlilik Konferansı”’na katılmak için Alaska Arktikası’na giden ABD Başkanı Barack Obama, Türk izleyicisinin de yakından tanıdığı Bear Grylss ile Kenai Dağları’ndaki Exit Buzulu’nda hayatta kalma mücadelesi verecek ve Bear Grylls’ten buzulda hayatta kalma tekniklerini öğrenecek. Obama bu arada iklim değişikliğinin buzullar üzerindeki etkilerine de birinci elden tanıklık edecek.

ABD Başkanı’nın üç günlük hayatta kalma macerası NBC tarafından görüntülenecek ve bu yıl içinde henüz açıklanmayan bir tarihte televizyondan yayınlanacak.

Kate Winslet'e solucan yedirmişti

Türkiye’de “Ayı Grylls” olarak da tanınan maceracı İngiliz, daha önce de Kate Winslet, Ed Helms, Kate Hudson, Channing Tatum ve Hızlı ve Öfkeli filminin başrol oyuncusu Michele Rodriguez gibi Hollywood yıldızlarıyla vahşi doğa koşullarına karşı mücadele vermişti.

Michele Rodriguez, Ayı Grylls ile yaşadığı çöl macerasında kendi sidiğinde pişirdiği bir fareyi yemek zorunda kalmıştı. Oscar ödüllü Kate Winslet ise Galler dağlarında öğle yemeği olarak solucan yemişti.