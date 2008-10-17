T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama Türkiye'ye 'işgalci' dedi

ABD Başkan adayı Obama, Kıbrıs sorunundan bahsederken, Türkiye'den 'işgalci' diye söz etti

17 Ekim 2008 03:00

ABD'deki Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama şimdi de ülkesindeki Rum asıllı seçmenlere oynuyor. Rum-Amerikan Cemaati'ne bir mektup gönderen Obama, Kıbrıs sorunundan bahsederken, Türkiye'den 'işgalci' diye söz etti.

Mektupta Obama, "Kıbrıs sorununun müzakereler yoluyla çözümü, Kuzey Kıbrıs'taki Türk işgaline son verecektir" ifadesini kullandı. Demokrat başkan adayı, Kıbrıs için çözüm formülünü de şöyle anlattı:

"Kıbrıs tek bir egemenliği bulunan bir ülke olarak kalmalıdır. Bu ülkede iki toplum da, iki bölgeli federasyon içinde siyasi merci olarak icraatta bulunabilmelidir"

Demokrat lider, Türkiye'de demokrasiyi güçlendirerek ve askeri çatışma riskini azaltarak, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesine yardımcı olma sözü de verdi. Obama, "Türkiye Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına izin vermeli ve her uyruktan din adamlarının eğitilmesi hakkını tanımalıdır" diye yazdı.

Son anketler: "Obama 5 puan önde"

Bu arada ABD'de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimiyle ilgili yapılan yeni bir kamuoyu yoklamasına göre, Demokrat Parti'nin adayı Barack Obama, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı John Mccain karşısında hala 5 puan önde bulunuyor.

Reuters/C-SPAN/ZOGBY'nin, iki adayın önceki gün, üçüncü ve son kez kamuoyu önündeki tartışmasından sonraki ilk kamuoyu yoklamasında, Obama'nın oyların yüzde 49'unu, McCain'in de 44'ünü aldığı görüldü.

Aynı şirketin günlük yaptığı anketlerin son dördünde de Obama, McCain karşısında 5 puan önde çıkmıştı.

İlgili haberler:

Palin: Obama teröristlerle takılıyor
Ankara Beyaz Saray'da McCain'i istiyor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24