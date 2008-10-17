Obama Türkiye'ye 'işgalci' dedi

Palin: Obama teröristlerle takılıyor

Ankara Beyaz Saray'da McCain'i istiyor

ABD'deki Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama şimdi de ülkesindeki Rum asıllı seçmenlere oynuyor. Rum-Amerikan Cemaati'ne bir mektup gönderen Obama, Kıbrıs sorunundan bahsederken, Türkiye'den 'işgalci' diye söz etti.Mektupta Obama, "Kıbrıs sorununun müzakereler yoluyla çözümü, Kuzey Kıbrıs'taki Türk işgaline son verecektir" ifadesini kullandı. Demokrat başkan adayı, Kıbrıs için çözüm formülünü de şöyle anlattı:"Kıbrıs tek bir egemenliği bulunan bir ülke olarak kalmalıdır. Bu ülkede iki toplum da, iki bölgeli federasyon içinde siyasi merci olarak icraatta bulunabilmelidir"Demokrat lider, Türkiye'de demokrasiyi güçlendirerek ve askeri çatışma riskini azaltarak, Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesine yardımcı olma sözü de verdi. Obama, "Türkiye Ruhban Okulu'nun yeniden açılmasına izin vermeli ve her uyruktan din adamlarının eğitilmesi hakkını tanımalıdır" diye yazdı.Bu arada ABD'de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimiyle ilgili yapılan yeni bir kamuoyu yoklamasına göre, Demokrat Parti'nin adayı Barack Obama, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı John Mccain karşısında hala 5 puan önde bulunuyor.Reuters/C-SPAN/ZOGBY'nin, iki adayın önceki gün, üçüncü ve son kez kamuoyu önündeki tartışmasından sonraki ilk kamuoyu yoklamasında, Obama'nın oyların yüzde 49'unu, McCain'in de 44'ünü aldığı görüldü.Aynı şirketin günlük yaptığı anketlerin son dördünde de Obama, McCain karşısında 5 puan önde çıkmıştı.