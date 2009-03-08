Obama Türkiye'ye geliyor

Tempo24

Kanada'dan sonra ilk kez Avrupa'ya



Washington Post tavsiye etmişti

Çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Clinton, temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Ali Babacan ile bir araya geldi. Clinton ve Babacan, görüşmelerin ve çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Türkiye'ye yeniden geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, kalbinde Türkiye'nin çok özel bir yeri bulunduğunu bildirdi. Clinton, "Ülkelerimiz arası ilişkiler bir ittifak, ortaklık ve dostluk ilişkisidir. Zorlukları aşmak için omuz omuza durduk" diye konuştu.Clinton, ABD Başkanı Barrack Obama'nın gelecek bir ay içinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.Babacan da Clinton'ı Ankara'da görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek, yeni ABD yönetiminin iş başına gelmesinden sonraki bu ilk üst düzey ziyaretin çok zamanlı olduğunu, çünkü iki ülke ilişkilerinin geniş bir gündeme sahip olduğunu kaydetti.Türkiye-ABD ilişkilerini tanımlarken "dostluk, ortaklık ve müttefiklik" kavramlarının kullanıldığını belirten Babacan, görüşmelerde ikili ilişkileri değerlendirdiklerini söyleyerek, "Stratejik ortaklığımızı karşılıklı olarak teyit ettik" dedi.Bu arada, iki ülke Türkiye-ABD ittifakını canlandırma konusundaki arzularını gösteren bir açıklama da yayımladılar.Beyaz Saray'dan önceki gün günü yapılan açıklamada, Obama'nın Kanada'dan sonraki ilk dış ziyaretini Avrupa'ya gerçekleştireceği bildirilmişti. Açıklamada yeni ABD Başkanı'nın 31 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında İngiltere, Fransa, Almanya ve Çek Cumhuriyeti'ne yapacağı kaydedilmişti. First Lady Michelle Obama'nın da eşlik edeceği gezilerde Obama önce Londra'ya uğrayarak dünya liderleriyle zirve yapacak.ABD Başkanı, 3 Nisan'da da Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela merkel ile bir araya gelecek. Obama, Fransa'nın Strasbourg ve Almanya'nın Kehl kentinin evsahipliği yapacağı NATO zirevesine katıldıktan sonra AB üyesi ülkelerin liderleriyle de görüşmeler yapacağı Çek Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek.ABD Başkanı Barack Obama, ülkesi dışındaki ilk ziyareti geçen ay Kanada'ya yapmıştı.ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post, Aralık 2008'de yayımladığı bir yazıda, 20 Ocak’ta yemin ederek göreve başlamasının ardından 100 gün içinde Müslüman nüfuslu bir ülkeyi ziyaret ederek, bir konuşma yapmayı planladığını açıklayan Barack Obama için en doğru seçimin, Endonezya’nın başkenti Cakarta ya da İstanbul olacağını yazmıştı.Washington Post’un fikir yazıları sayfasında, Harvard Üniversitesi’nde görev yapan Mısırlı Sosyolog Saadeddin İbrahim imzasıyla yayımlanan makalede, “Demokrasi pek çok Müslümanın umudu. Obama’nın bu önemli konuşmayı yapacağı yer, demokrasi açısından önem taşıyor. Bu özelliği taşıyan iki ülke var. Endonezya ve Türkiye” dedi.