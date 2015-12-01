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Dünya
Deutsche Welle

Obama: Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı

ABD Başkanı Barack Obama Paris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Rus uçağının düşürülmesine istinaden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını desteklediklerini söyledi.

01 Aralık 2015 14:41


ABD Başkanı Barack Obama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Zirvesi'ne katılmak üzere gittikleri Paris'te ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Obama, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, geçen hafta Suriye sınırında bir Rus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin meşu müdafaa hakkı vardır" dedi. Obama, "NATO bir ittifaktır. ABD, Türkiye'nin kendisini ve hava sahasını müdafaa hakkını desteklemektedir" diye konuştu.

Obama, Erdoğan ile görüşmesinde Rusya ile Türkiye'nin tansiyonun düşürülmesi için nasıl bir işbirliği yapabileceklerini de ele aldıklarını belirtti. ABD Başkanı, sorunun çözümü için diplomatik yolların bulunması için çabalandığını ifade etti. Obama, "Bizim ortak bir düşmanımız var, o da IŞİD. Bu tehdit üzerine yoğunlaştığımızdan emin olmak istedim" diye konuştu.

Reuters'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Diplomatik lisanı kullanmaya istekliyiz. Tansiyonu düşürmek istiyoruz" dedi.

Putin ile Erdoğan arasında gerginik son olarak Paris'te 'IŞİD petrolü' polemiği nedeniyle bir kez daha tırmanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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