-''OBAMA TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK SİSTEMİNİ TAKLİT ETTİ'' ANKARA (A.A) - 18.07.2010 - Sanofi-Aventis Türkiye Ülke Başkanı Olivier Guillaume, Türkiye'de sağlık konusundaki reformların çok önemli olduğunu ve iyiye gittiğini, Türkiye'deki hastaların yüzde 95'inin kapsanıyor olmasının büyük bir özellik olduğunu belirterek, ''Dışarıdan bakarsanız Obama'nın Türkiye sistemini taklit ettiğini görebilirsiniz'' dedi. Sanofi-Aventis'in sahip olduğu en büyük fabrikalardan birinin Türkiye'de olduğunu kaydeden Guillaume, Türkiye'de sattıkları ürünlerin üçte ikisini bu tesislerde ürettiklerini, bu tesisleri bütün dünya için antibiyotik mükemmellik merkezine çevirmeyi ve dünya ülkelerine söz konusu tesislerde üretilen antibiyotikleri göndermeyi düşündüklerini anlattı. -''TÜRKİYE'DEN İHRACATI GELİŞTİRECEĞİZ''- Guillaume, ''İhracatı burada geliştiriyor olacağız. Japonya, Amerika, Avrupa ülkelerine buradan ihracat yapacağız. Bu fabrika ile en büyük amaçlarımızından biri bu'' dedi. Bir soru üzerine, Türkiye ve ABD sağlık sistemini karşılaştıran Guillaume, Amerika'da şu anda 50 milyon Amerikalının sağlık sisteminin dışında kaldığını, ülkede özel sağlık sigorta sistemi olduğu için birçok Amerikan vatandaşının bu sistemden faydalanamadığını, Türkiye'deki sistemin Amerikan sisteminden şu an için çok daha ileride olduğunu anlattı. Türkiye'nin birçok ülke gibi, Amerika gibi tedavi kılavuzlarını uyguladığını belirten Guillaume, Türk hastalarda kardiyovasküler hastalıklar ve diyabetin ön plana çıktığını söyledi. Küresel olarak bakıldığında Türkiye'de iyi bir sistem olduğunu belirten Guillaume, Türkiye'de sağlık personelinin kalitesinin yüksek olduğunu, hastaların iyi tedavilere ulaşabildiğini ifade etti. Bunun yanı sıra Türkiye'de oldukça pahalı bir sistem bulunduğunu, Türkiye'deki sağlık harcamalarının yüzde 90'ının devlet tarafından karşılandığını ve devlete yükünün çok fazla olduğunu anlatan Guillaume, bu nedenle Türkiye'de devlet otoriteleriyle işbirliği yaparak, bu sistemin sürdürülebilir olmasını sağlayacak formüller gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.