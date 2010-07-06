'Obama Türkiye için baskı yapacak'

T24- ABD Başkanı Barack Obama'nın bugün Beyaz Saray'da görüşeceği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya filo baskını nedeniyle Türkiye'den özür dilenmesi için baskı yapacağı bildirildi.



Washington Post gazetesine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Batılı bir diplomat, Obama'nın bugün bir araya geleceği Netanyahu'ya, iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek için, İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi konusunda baskı yapmayı planladığını söyledi.



"Başkan Türkiye-İsrail ilişkilerinin kopuşundan dolayı çok kaygılı" diyen diplomat, Obama'nın Netanyahu'yu ikna edip edemeyeceğinin sorulması üzerine, "Eminim ciddi bir çaba gösterecektir" dedi.



Obama yönetiminden üst düzey isimler Başkan'ın böyle bir niyeti olduğunu ne doğruladı ne de yalanladı.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dün İsrail'e net bir mesaj göndererek, "Ya özür dilerler, ya uluslararası komisyonu ve onun raporunu kabul ederler ya da ilişkiler kesilir" demişti.



Batılı diplomatın Washington Post'a bu demeci, Davutoğlu'nun açıklamalarından önce verdiği belirtildi.



Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından İsrailli yetkililer, filo baskını nedeniyle kesinlikle Türkiye'den özür dilemeyeceklerinin altını çizmişti.