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Dünya

Obama, Trump'ın genç göçmenleri hedef alan kararına karşı çıktı

ABD'nin önceki lideri, 800 bin gencin ülkeden atılmasını sağlayacak kararın acımasız olduğunu söyledi

06 Eylül 2017 14:53

Eski ABD Başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump'ın genç göçmenleri hedef alan kararına tepki gösterdi. Obama, kendi döneminde yürürlüğe giren ve ülkeye yasa dışı yollardan girmiş olan çocukların ABD'de kalmasını sağlayan yasal düzenlemenin iptali kararının 'acımasızca' olduğunu söyledi.

Obama, Facebook'tan paylaştığı mesajında, "Bu genç insanların hedef alınması yanlış, çünkü onlar hatalı hiçbir şey yapmadı" dedi. Kongre'ye bu karara karşı çıkması ve gençleri koruması için seslenen Obama, ‘kararın siyasi olduğunu, yasal olarak gerekli olmadığını ve ahlaki açıdan soru işareti doğurduğunu' söyledi.

"Onur meselesi"

Obama yazısında aynı zamanda bu gençlerin şu an 'ABD'nin en parlak vatandaşları' olduğunun altını çizerek kararın 'Amerikan ruhuna aykırı' olduğunu vurguladı:

"Sonuç olarak bu onur meselesi. Bu, Amerika'nın genç ve umut dolu çalışkan insanlarını ülkeden atacak mıyız yoksa onlara kendi çocuklarımız gibi davranıp davranmayacağımızla ilgili. İnsan olarak kim olduğumuz ve kim olmak istediğimiz ile ilgili."

ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına Demokrat Parti'nin yanı sıra kimi Cumhuriyetçiler de karşı çıkıyor.

800 bin göçmen yararlanıyor

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions,  Trump'ın DACA olarak tanımlanan, Çocuk Göçmenlere İstisnai Muamele adlı yasal düzenlemeyi iptal edeceğini açıklamıştı.

Sayıları 800 bine yaklaşan ve çocuk yaşta ABD'ye giren 'Hayalperestler' lakaplı göçmenlerin büyük kısmı bugün ya genç üniversite öğrencileri ya da çalışıyor.

2012 yılında Obama tarafından yürürlüğe konan programın yaklaşık 800 bin göçmenin ABD'de kalmasını sağladığı belirtiliyor. Programa kabul edilen göçmenler hakkında ABD hükümeti iki yıl boyunca herhangi bir sınır dışı etme işlemi başlatmama taahhüdü veriyor. DACA'ya başvuranların büyük kısmı Meksikalı ya da diğer Latin Amerika ülkelerinden.

Çalışma izinlerinin yenilenmesi yasaklanacak

Donald Trump'ın hazırladığı plan kapsamında çalışma izni bulunan DACA göçmenleri iki yıl daha ABD'de kalabilecek.

Ancak iki yılın sonunda şirketlerin, göçmenlerin çalışma izinlerini yenilemesi yasaklanacak.

Karara karşı protestolar düzenlenirken siyasetçiler ve ünlü iş insanları da karşı çıkıyor.

 

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