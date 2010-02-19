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Dünya

Obama Tibet kültürüne destek verdi

19 Şubat 2010 02:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama ile Tibet kültürüne destek verdi.

Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, Dalay Lama'yı kabul eden Obama'nın Tibet'in insan hakları davasına ve dini ve kültürel kimliğine “güçlü destek verdiğini belirtti.

Beyaz Saray'da 45 dakika süren görüşmeden sonra Dalay Lama ise geleneklerin dışına çıkarak, binanın dışındaki gazetecilere doğru yürüdü ve doğrudan gazetecilere hitap ederek, davasının haklı ve barışçı olduğunu, Obama ile görüşmekten de büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Dalay Lama, “Başkan desteğini sundu” derken, sözcü Gibbs de Obama'nın Çin Halk Cumhuriyeti bünyesinde Tibetlilerin insan haklarının, din, kültür ve dil kimliğinin korunmasına özen desteğini dile getirdiğini aktardı.

Gibbs, Obama'nın Dalay Lama'nın “orta yol” yaklaşımını, şiddetten uzak durmasını ve Çin hükümetiyle diyaloğunu sürdürmesini övdüğünü de belirtti ve tarafların sorunları çözmek için doğrudan diyalog başlatmasını teşvik ettiğini sözlerine ekledi.

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