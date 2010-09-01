-OBAMA: TERÖRİSTLER AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAK WASHINGTON (A.A) - 01.09.2010 - ABD'nin Irak'ta muharip görevinin artık sona erdiğini ilan eden Başkan Barack Obama, Amerikan askerlerinin bu ülkeden ayrılmasıyla şiddetin sona ermeyeceğini, ancak teröristlerin amaçlarına ulaşamayacaklarını söyledi. Başkan Barack Obama, ulusa sesleniş konuşmasında, Irak'tan 100 bin civarında Amerikan askerini çektiklerini ve yüzlerce üssü kapattıklarını veya Iraklılara devrettiklerini belirterek, ''Bu akşam, Iraklı yetkilileri tüm Iraklıların temsilcisi olacak bir hükümet kurmak için derhal harekete geçmeye cesaretlendiriyorum'' dedi. Daha birçok çözülecek sorun olsa da Irak'ın yeni kaderine doğru gitme şansı bulunduğunu ifade eden Obama, ''Muharip kuvvetlerin gitmesiyle şiddet sona ermeyecek. Aşırılıkçılar bombaları patlatmaya, sivil Iraklılara karşı saldırılar düzenlemeye ve uzlaşmazlık yaratmaya çalışmayı sürdürecek, ama teröristler amaçlarına ulaşamayacaklar'' diye konuştu. -AFGANİSTAN- Başkan Obama, gelecek ağustosta Afganistan'da da yetki devri için geçiş dönemi başlatacaklarını kaydederek, ''Afganistan'dan askerlerimizin çekilme ritmi sahadaki duruma bağlı olacaktır ve Afganistan'a desteğimiz sürecektir'' dedi. Ancak yetki devri konusunun koşullu olacağını çünkü sonu görünmeyen bir savaşın ne kendi çıkarlarına ne de Afgan halkınınkine hizmet edeceğini söyleyen Obama, Irak'tan çekilmeleriyle şimdi Afganistan'da taarruza geçebilmek için gerekli kaynakları aktarabileceklerini anlattı. -EKONOMİ- Başkan Obama, geçen on yılda kendi ekonomilerini sağlamlaştırmak için gerekenleri yapmadıklarını ve hep dışardan borç alarak Irak için 1 trilyon dolardan fazla harcadıklarını vurgulayarak, bundan böyle ekonominin canlandırılmasının öncelikli hedefleri olacağını kaydetti. -UZLAŞMA- Obama, ''Demokrasimizin büyüklüğü anlaşmazlıklarımızı aşma becerimiz yatmaktadır'' diyerek, Amerikan halkını Irak savaşının yol açtığı görüş ayrılıklarını aşmaya çağırdı.