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Dünya

Obama terör zanlılarını ABD'de tutmayı değerlendiriyor

14 Mayıs 2009 12:06

ABD Başkanı Barack Obama'nın Guantanamo'dan serbest bırakılacak terör zanlılarını ABD'de tutma ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'ın haberine göre, Obama, serbest bırakılan terör zanlılarından bazılarını ABD'de tutma olasılığını değerlendiriyor.

Gazetenin internet sitesinde yer alan ve Senatör Lindsay Graham'a dayandırılarak verilen haberde, bir grup Kongre üyesinin ortaya attığı öneri, bazı zanlıların, bir ulusal güvenlik mahkemesinin izni ile yargılanmadan, ABD topraklarında "sınırsız gözaltı" tabir edilen şekilde yaşamasını öngörüyor.

Graham, eski Başkan Bush döneminde kurulan ve "askeri komisyon sistemi" adı verilen askeri mahkemeler üzerindeki kontrolü artırmayı öngören bir yasanın çıkarılması için hükümetle birlikte çalışmak istediğini ancak bunun yasal bazı zorlukları da beraberinde getireceğini söyledi.

Savunma Bakanı Robert Gates geçen ay, "Guantanamo'da serbest bırakılamayacak ve güvenilemeyecek 50 ila 100 tutsağın bulunduğunu" söyleyerek, hükümetin bu konu üzerinde düşündüğünü ima etmişti.

Obama hükümeti 241 tutsağın kabul edilmesi için Avrupa ülkeleri ile görüşmelerde bulunuyor.

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