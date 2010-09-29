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Dünya

Obama: Tercihen Hristiyan'ım

Obama, Ateistlerle bilinemezcilerin de kabul edilmesi gerektiğini sözyledi...

29 Eylül 2010 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, ''tercihen Hıristiyan olduğunu'' açıkladı.


Yapılan son kamuoyu yoklamalarının sonuçlarına göre birçok Amerikalı'nın Müslüman olduğunu düşündüğü Obama, seçmenleriyle New Mexico'da gerçekleştirdiği özel bir toplantıda, bir kadının sorusu üzerine, ''sık sık kiliseye giden bir ailede büyümediğini ve hayatının geç dönemlerinde Hıristiyanlığa vardığını'' belirtti ve ''Sürdürmek istediğim yaşam tarzımın esin kaynağı Hz. İsa'nın öğretisidir'' dedi. Obama, ABD'nin bütün dinlerin ibadet özgürlüğüne ilişkin Anayasa ile belirlenmiş taahhütlerine uyulması gerektiğini de hatırlattı ve Ateistlerle bilinemezcilerin de kabul edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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