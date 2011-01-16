-OBAMA, SUDAN HALKINI KUTLADI WASHINGTON (A.A) - 16.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, 9 Ocakta Güney'in bağımsızlığı için başlayan ve bir hafta süren referandum sınavından başarıyla çıkan Sudan halkını kutladı. Obama, yaptığı açıklamada, Sudan halkın büyük bölümünün huzurlu bir şekilde oy kullandığını görmenin ve düzen içinde yapılan referandumun, "tüm dünyaya ilham verdiğini" belirtti. Barack Obama, referandumun, Güney Sudan halkının ve liderlerinin, daha iyi bir gelecek konusundaki kararlılığına bir övgü olduğunu kaydetti.