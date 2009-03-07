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Dünya

Obama 'soykırım' demeyecek

ABD'li Demokrat Milletvekili Sherman, Obama'nın bu yıl 24 Nisan'da "soykırım" sözünü kullanmayacağını iddia ederken, Kongre'ye yeni bir tasarı sunulmaya hazırlanıld&#

07 Mart 2009 02:00

Demokrat Parti Milletvekili Sherman, Obama'nın bu yıl 24 Nisan'da "soykırım" sözünü kullanmayacağını, ancak kongreye yeni bir tasarı sunulmaya hazırlanıldığı iddia etti.

Ermenilere yakınlığıyla tanınan Demokrat Parti California Milletvekili Brad Sherman, ABD Başkanı Barack Obama'nın bu yıl 24 Nisan'da yapacağı açıklamasında "soykırım" sözünü kullanacağı konusunda 'umutlu' olmadığını ifade ederken, bu konuda ABD kongresine yeni bir tasarı sunulmaya hazırlanıldığı belirtiliyor.

Armenian Reporter adlı internet sitesinde yayınlanan bir habere göre Sherman, Obama'nın "soykırım" sözünü açıklamasında kullanacağı konusunda 'umutlu' değil. Washington'da Ermeni Asamblesi'nin bir konferansında konuşan Sherman, Obama yönetiminin Orta Doğu'daki öncelikleri bakımından Türkiye'nin önemine işaret ederek, gelecek 60 gün içinde 1915 olaylarına ilişkin ermeni iddialarının tanınmasında başarı beklemediğini de kaydetti.

Demokrat Parti Massachussetts Milletvekili Jim McGovern da benzer bir ifade kullanarak, "halen Obama yönetiminin yaklaşımında açık olmayan çok şey var" dedi.

Habere göre, California'da Ermeni toplumu için düzenlenen bir toplantıda konuşan Demokrat Parti California Milletvekili ve Ermeni tasarılarının mimarı Adam Schiff de Amerikan kongresine yeni bir Ermeni tasarısının sunulacağını söyledi. Kongre üyesi Schiff, Obama'nın, "soykırım" sözünü kullanması veya tasarının kongreden geçmesinin garanti olmadığını belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Ermeni tasarı taslağı bir süredir destek amacıyla kongre üyeleri arasında dolaştırılıyordu.

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