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Dünya
Deutsche Welle

Obama son Avrupa yolculuğuna çıkıyor

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Temmuz ayında Polonya ve İspanya'ya gideceği açıklandı. Bu yolculuğun Obama'nın görevdeki son Avrupa gezisi olması bekleniyor.

07 Haziran 2016 14:30


ABD Başkanı Barack Obama'nın 7-11 Temmuz tarihleri arasında Polonya ve İspanya'ya gideceği bildirildi. Bu seyahatin ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Obama'nın yapacağı son Avrupa gezisi olması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama'nın 7-9 Temmuz'da Polonya'nın başkenti Varşova'ya giderek NATO ülkeleri liderleriyle beşinci ve son zirveye katılacağı, ardından ilk İspanya ziyareti için Madrid'e gideceği bildirildi.

Polonya'daki NATO zirvesinde Afganistan'daki durum ve geri çekilme sürecinin ardından 2016 sonrasında ülkede kalacak asker sayısı karara bağlanacak. Zirvede terörizmle mücadele ve Avrupa'daki sığınmacı akını da masaya yatırılacak.

Obama'nın zirve çerçevesinde Polonyalı yetkililerle de ikili görüşmeler yapacağı, ayrıca AB Komisyonu ve AB Konseyi başkanlarıyla da bir araya geleceği bildirildi. Obama'nın, Başkan olarak İspanya'ya yapacağı ilk gezi ise üç gün sürecek. ABD Başkanı burada İspanya Kralı ve Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek. İspanya'daki görüşmelerde güvenlik alanında işbirliği ile siyasi ve ekonomik ilişkiler gündemde olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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