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Dünya

OBAMA: ŞİLİ HALKININ AZMİ İLHAM VERDİ WASHINGTON (A.A)

14 Ekim 2010 01:06

-OBAMA: ŞİLİ HALKININ AZMİ İLHAM VERDİ WASHINGTON (A.A) - 13.10.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Şili'de mahsur kalan madencileri kurtarma çabaları devam ederken, Şili halkının azminin tüm dünyaya ilham verdiğini belirtti. Obama, kurtarma operasyonunun tüm dünyayı büyülediğini söyleyerek, halen yeraltında olan madencilerin de yakın zamanda kurtarılacağını umduğunu kaydetti. Yeraltındaki 33 kişinin yarıdan fazlasının kurtarılmasının, madenciler, Şili hükümeti ve halkının kararlılığının sonucu olduğunu ifade eden Obama, kurtarma operasyonunda rol oynayan Amerikan şirketlerini de övdü. Obama'nın kurtarma operasyonunun bir kısmını televizyondan izlediği ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'yı aramayı düşündüğü bildirildi.

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