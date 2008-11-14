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Dünya

Obama senatörlüğü bırakıyor

ABD'de 44. başkan seçilen Illinois Senatörü Barack Obama, başkanlığa seçilmesi nedeniyle pazar günü Senato'daki koltuğunu boşaltacak

14 Kasım 2008 02:00

ABD'de, 44. başkan seçilen Illinois Senatörü Barack Obama, başkanlığa seçilmesi nedeniyle pazar günü Senato'daki koltuğunu boşaltacak.

Illinois Senatörü olan Obama, yazılı açıklamasında, Illinois halkına hizmet ettiği için onur duyduğunu belirtti.

Obama, açıklamasında, ABD Senatosu'ndan ayrılacağını ve ülkenin yeni başkanı olarak tüm Amerikalıların ortak rüyasını ve umutlarını yerine getirecek zor bir göreve başlayacağını hatırlattı.

20 Ocak'ta, ABD tarihinin ilk siyahi başkanı olarak yemin edecek olan Barack Obama, Senato'daki koltuğunu 16 Kasım Pazar günü boşaltacak.

Obama'nın yerine Illinois Senatörü olarak atanacak kişiler arasında insan hakları savunucusu siyahi lider Jesse Jackson'ın Kongre üyesi oğlu Jesse Jackson Jr ile Emil Jones'un adı geçiyor.

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