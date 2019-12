Obama seçim öncesi 'The Daily Show'da

T24 - ABD Başkanı Barack Obama görevinin 2. yılında, Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlanıyor. Siyasi mizahçı Jon Stewart'ın 'The Daily Show' programına çıkan Obama, vaat ettikleri değişimi gerçekleştirmek için çalışmasının gerektiğini söyledi.





BBC'nin yayımladığı haber şöyle:



2 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Demokratların, Amerikan Kongresindeki kontrolü kaybetmesi bekleniyor. Başkan Obama da seçimler öncesinde kampanya çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Obama, "İnsanların her günkü hayatlarında değişim yaratmakta olan bir gündemle geldik. Bu yeterli mi? Hayır. Ben ve sanırım birçok Demokrat, insanların daha fazla ilerleme kaydedilmesini istediğinin farkında." dedi.



Sunucu Jon Stewart'ın, Başkan Obama'ya, umut ve değişim sözüyle seçilmesinden iki yıl sonra, Demokratların hala niye "Lütfen bize bir fırsat daha tanıyın!" söylemini sürdürdüklerini sordu.



Obama, buna yanıt olarak değişimin bir gecede gerçekleşmeyeceğini belirtti; "Kampanya sırasında 'değişim olabileceğine inanın' dediğimizde, 18 ayda değişiklik olacağı sözünü vermemiştik. Değişime inanın diyorduk. Ama biliyor musunuz, bu değişimi gerçekleştirmek için çalışmak şart!" dedi.



Başkan Obama, süregiden yüksek işsizlik oranı ve konut piyasasındaki durgunluk yüzünden duyulan sabırsızlık ve sıkıntı duyulduğunu kabul etti; ancak Amerikalıların Obama yönetiminin kaydettiği kimi ilerlemelerden de haberdar görünmediklerini söyledi.



Jon Stewart, "Bizim bilmediğimiz ne yaptınız? Bize yeni iş kolları ve sağlık hizmetleriyle dolu bir sürpriz parti vermeyi mi planlıyorsunuz?" diye sorunca, Obama, Demokratların, çocuklar için devlet desteğinde bir sağlık sigortası programını geçirdiklerini ve kredi kartları konusunda yeni bir yönetmelik benimsediklerini söyledi.



Başkan Obama, sağlık hizmetleri alanındaki reformların "sınırlı olduğu" suçlamalarını da reddetti.



Barack Obama, muhafazakar bölgelerde, tartışmaları olmasına rağmen reform adımlarını destekleyen Demokratların, yeniden seçilerek, "ödüllendirilmesi gerektiğini" söyledi.



Jon Stewart'ın sunduğu The Daily Show, her akşam her iki partiden politikacıları hedef alıyor ama, sunucusu sol eğilimli olmasıyla tanınıyor ve Cumhuriyetçiler arasındaki açık ikiyüzlülükleri ve bağnaz tutumları iğneleyen yayınlar yapılıyor.



Şovun hedef izleyici kitlesi de, daha genç yaştaki Amerikalılar. Yorumcular, Obama'nın bu programa katılmakla, seçim öncesinde parti tabanında yeniden bir heyecan yaratmayı umuyor olabileceğini belirtiyorlar.