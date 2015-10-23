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Dünya
Deutsche Welle

Obama savuma bütçesini veto etti

ABD Başkanı Barack Obama, sürpriz bir şekilde milyarlarca dolarlık savunma bütçe tasarısını veto etti.

23 Ekim 2015 14:38


ABD Başkanı Barack Obama, perşembe günü yaptığı açıklamada, savunma bütçe tasarısını veto etti ve "Çok basit bir mesajla bunu Kongre'ye geri gönderiyorum: Gelin daha iyisini yapalım" diye konuştu. Obama, bütçe tasarısının, Guantanamo Esir Kampı'nın kapatılmasını zorlaştıracağını savundu ve Küba'daki kampın kapatılmasının vaktinin geldiğini belirtti. ABD Başkanı, kampın hem çok maliyetli olduğunu hem de radikal İslamcılar tarafından yeni üye kazanırken argüman olarak kullanıldığını söyledi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Kongre, 612 milyar dolar savunma harcaması yapılmasını öngören bütçe tasarısını kabul etmişti. Tasarıyı veto eden ABD Başkanı Obama, bütçenin ordunun modernize edilmesi için gereken reformları engellediğini ve bütçeden kimi bölümlerin 'arzu edilmeyen programlara' ayrıldığını ifade etti. Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı John Boehner, Obama'yı "ulusal güvenliği tehlikeye atmakla" eleştirdi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bütçede hangi harcamalara öncelik verileceği tartışması uzun yıllardır devam ediyor. Savunma bütçe tasarısını reddeden Obama, başkanlık döneminde beşinci kez veto hakkını kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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