Obama, savaşın resmen bittiğini açıkladı

T24- ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan ordusunun Irak'taki muharip rolünün dün gece resmen sona erdiğini duyurdu ve şimdi ekonomik sorunlarını çözmeye odaklanacaklarını söyledi.



Göreve gelişinden bu yana Beyaz Saray'dan ikinci kez halka hitap eden Obama, Irak'ta ağır bir bedel ödediklerini, 7 yıl içinde 4400 askerin öldüğünü, işgalin Amerikan ekonomisine bir trilyon dolardan fazlaya mal olduğunu belirtti.



Obama, "Irak'ın Özgürlüğü Operasyonu tamamlandı. Şimdi, ülkenin güvenliğinden Irak halkı sorumlu" dedi ve Irak halkına destekleri sürdüreceklerini vurguladı.



Savaşı bitirmenin hem Irak hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına olduğunu vurgulayan Obama, "Büyük fedakarlıklarda bulunmaları için Irak'a genç kadınlarımızı ve erkeklerimizi gönderdik. İçeride bütçemiz zordayken dışarıda büyük kaynaklar tükettik. Irak ve Amerikan tarihindeki bu önemli aşamayla sorumluluklarımızı yerine getirdik. Şimdi, yeni bir sayfa çevirme zamanı." dedi.



50 bin ABD askeri kaldı

Barack Obama, Irak'taki yüklerinin hafiflemesiyle Afganistan'a ağırlık vereceklerini, El Kaide'yle yürüttükleri savaşı mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.



Irak'taki son muharip ABD birlikleri, geçen hafta çekilmişti. Ülkede şimdi sadece 50 bin askeri kaldı. Irak ordusuna yardım etmekle görevli bu askerlerin de gelecek yılın sonunda ülkeden ayrılmaları planlanıyor.



Ülkede saldırılar hız kesmezken Mart ayında yapılan seçimlerin ardından henüz bir hükümet kurulabilmiş değil.



Irak Başbakanı Nuri el Maliki dün, Amerikan muharip birliklerinin çekilmesiyle Irak'ın egemen ve bağımsız bir ülke haline geldiğini söylemişti.



