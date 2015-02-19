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Dünya

Obama: Savaşımız İslam'la değil

Obama, IŞİD gibi örgütler için savaşanların 'dini liderler olmadığını, terörist olduklarını' söyledi

19 Şubat 2015 11:07

ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin 'İslam'la değil, İslam'ı kendi hedefleri için saptıranla savaştığını' söyledi.

Fransa ve Danimarka'daki saldırıların ardından, 60 ülke temsilcisinin katılımıyla düzenlenen radikal şiddet zirvesinde konuşan Obama, dünyanın insanları radikalleştiren ideolojilerle mücadele etmesi gerektiğini dile getirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Obama, IŞİD gibi örgütler için savaşanların "dini liderler olmadığını, terörist olduklarını" söyledi.

Muhaliflerin son saldırıları 'İslamcı radikallerin işi' olarak tanımlamadığı için eleştirdiği Obama, IŞİD ve El Kaide'yi İslam'la bağdaştırmanın bu tip örgütlerin propagandalarına kanmak olacağını ifade etti.

ABD Başkanı, IŞİD'in Irak ve Suriye'deki mevzilere yönelik askeri güç kullanımı için Kongre'den de resmi yetki istedi. ABD ve koalisyon ortakları geçen yıldan bu yana IŞİD mevzilerine hava saldırısı düzenliyor.

 

'Müslüman Amerikalılar endişeli'

 

Obama, radikal şiddetin yalnızca askeri güçle üstesinden gelinemeyeceğini belirtip "Bu teröristler her şeyden önce hedeflerindeki topluluklara tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

Washington'da düzenlenen üç günlük zirveye, İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da katıldı.

Los Angeles Times gazetesi için kaleme aldığı yorum yazısında da Obama, El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin "adaletsizlik ve yozlaşma nedeniyle hayatlarını iyiye götürme şansı bulamayanların öfkesinden" istifade ettiklerini kaydetti.

Obama, "Dünyanın bugünün gençlerine daha iyi bir şey sunması lazım, insan haklarını inkâr eden hükümetler bu radikallerin ekmeğine sağ sürüyor" yorumunu yaptı.

Hem zirvedeki konuşmasında hem de gazete makalesindeki yazısında Kuzey Carolina'da öldürülen üç Müslüman'dan da bahseden Obama şöyle devam etti:

"Bu üç Müslüman Amerikan gencin Chapell Hill'de vahşice öldürülme nedenlerini henüz bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz şey, ülke genelindeki Müslüman Amerikanların endişeli olduğu ve korktukları."

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