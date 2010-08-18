-OBAMA SALDIRIYI KINADI WASHİNGTON (A.A) - 17.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Bağdat'ta düzenlenen ve yaklaşık 60 kişinin ölümüne yol açan intihar saldırısını kınadı. Beyaz Saray sözcü yardımcısı Bill Burton, Los Angeles'ten Seattle'a giden Obama'nın uçağında, Obama'ya bu saldırı hakkında bilgi verilip verilmediğine ilişkin bir soruya verdiği cevapta, Obama'nın bu saldırıdan haberi olduğunu ve kınadığını belirtti. Burton, ''Iraklıların demokrasi yolundaki ilerleyişlerini engellemek isteyen kişilerin halen bulunduğunu ancak bu ilerlemenin sağlam olduğunu'' ifade etti. Askerlik Şubesi olarak hizmet veren eski Savunma Bakanlığı binasının önünde, askere alınmak üzere kayıt olmaya gelenlerin küçük gruplar halinde toplandığı sırada düzenlenen saldırıda 119 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.