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Ekonomi

OBAMA: RESESYONDAN ÇIKIŞ BİRKAÇ YIL SÜRECEK SEATTLE (A.A)

18 Ağustos 2010 14:31

-OBAMA: RESESYONDAN ÇIKIŞ BİRKAÇ YIL SÜRECEK SEATTLE (A.A) - 18.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ülke ekonomisinin resesyondan tamamen çıkmasının birkaç yıl süreceğini söyledi. Kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri için düzenlenen seçim kampanyası kapsamında Seattle'ı ziyaret eden Obama, burada yaptığı konuşmada, ''Gerçek şu; bu resesyondan tamamen çıkmamız birkaç yıl sürecek. Resesyonda işlerini kaybeden 8 milyon işsize iş bulmak zaman alacak'' dedi. ''Herhangi bir aday size başka türlüsünü söylüyor, hızlı sonuç alacağı sözünü veriyorsa bilin ki o sadece sizin oylarınıza göz dikmiştir'' diyen Obama, Cumhuriyetçileri ''aldırmazlık ve korku yaymakla'' suçladı.  Kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri yaklaşırken, küresel krizden sonra resesyondan çıkan ABD ekonomisinin toparlanmasının hız kesmesi ve yüzde 9,5 seviyelerindeki işsizlik oranı, Obama ve Demokrat Parti önündeki en önemli engeller olarak görülüyor. Kongre seçimleri, Obama ve Kongre'yi kontrol eden Demokratlar için bir referandum olarak değerlendiriliyor.

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